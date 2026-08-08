Trendyol 1. Lig'de Boluspor'a sezon açılışı şoku

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Yiğit Yılmazer, "Genç bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Ancak bunu yapabilecek enerjimiz de var." dedi.

Yılmazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ilk maçına galibiyet hedefiyle çıktıklarını ancak beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

İlk yarıda iyi oyun sergilediklerini belirten Yılmazer, "Erken gol bulduğumuz ve her şeyin iyi gittiğini düşündüğümüz bir müsabakaydı. Ancak ilk yarının sonlarına doğru ne yazık ki beklemediğimiz ve basit bir penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyon ve arkasından ilk yarının sonunda gelen ikinci gol bizim birazcık içeriye üzgün girmemizi ne yazık ki sağladı." diye konuştu.

Yılmazer, devre arasında oyuncularıyla gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını aktararak, "Genç bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Ancak bunu yapabilecek enerjimiz de var. İkinci yarıya daha iyi başlamak istedik. Elimizden geleni yaptık, denedik. Mümkün olduğunca savunmamızı, merkezimizi kapatmaya çalıştık. Bloklar arası pas geçişine izin vermemeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Manisa FK'nın geçen seneden hazır olan bir takım olduğunu da sözlerine ekleyen Yılmazer, "Biraz daha birbirini tanıyan bir takım olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorduk. Onlara önlem almaya çalıştık elimizden geldiğince. Belli zamanlarda bunu yaptık ancak ne yazık ki 2-1'le ilk maçımızı kaybetmiş olduk. Bunun adına üzgünüz." dedi.

Yılmazer, Erdem Can Polat'ın oyuna girdikten hemen sonra sakatlanmasının da kendilerini çok üzdüğünü aktararak, "Ne yazık ki şimdi aldığımız bilgiye göre Erdem'in fibula kemiğinde kırık var. Ne yazık ki ilk maçtan kötü bir sakatlık yaşadık. Bunun adına da kendi adımıza, tüm Boluspor adına kendisine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Manisa FK Cephesi

Manisa FK teknik sorumlusu Selman Coşkun ise 2026-2027 sezonunun bütün takımlar için iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni etti.

Karşılaşmayı ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendiridklerini anlatan Coşkun, "İlk yarı ve ikinci yarının da içerisinde hücum, savunma ve geçişlerde yaptığımız, daha iyi yapmamız gereken durumlar vardı. Özellikle maçın başında topa sahipken geçişten yediğimiz gol bizi birazcık demoralize etse de daha sonra daha iyi bir şekilde baskılarla, topa sahip olarak maçı ilk yarıda çevirmeyi başardık." şeklinde konuştu.

Coşkun, ikinci yarıda ise Boluspor'un kendilerini önde basacağını düşünüp topa sahip olarak, iç koridorlarda topla buluşup sonuca gitmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Karşılaşmada zaman zaman istediklerini yaptıklarını ve özellikle ters toplarda iç koridor koşularıyla pozisyonlara girdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

Coşkun, "Sonuç olarak sezon yeni bir başlangıç içerisindeyiz. Her iki takımda hazır olan durumları var. Hazır olmayan durumları var. Ama sezon içerisinde çok değişkenlikler olacaktır. Bizim amacımız sürekli gelişim. Genç oyuncularımız var, üreten bir takımız. 6 oyuncu kaybettik, 7 oyuncu kaybettik, 6 oyuncu transfer ettik. Temel amacımız dediğim gibi genç oyuncularla birlikte tecrübeli oyuncuları bir araya getirerek, maç maç ilerleyerek bu yolculukta en iyi yere gitmeyi temenni ediyoruz."

Kaynak: AA