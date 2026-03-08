Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Boluspor- Iğdır FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında, Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler maçı değerlendirdi.

"Haklı bir mağlubiyet aldık"

Sahada kazanmak için takımın gerekli mücadeleyi ortaya koymadıklarını ifade eden Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Haklı bir mağlubiyet aldık. Boluspor'u tebrik ediyorum. Bizim maalesef yine bu haftaki görüntümüz, bundan iki hafta, üç hafta evvelki görüntüyle aynı benzerdi. Mücadele etmeden, ortaya mücadele ruhumuzu koymadan, sadece bizim takım için değil genel olarak sporda ve futbolda başarılı olunmaz. Biz bugün kazanmak için maalesef sahada ruhumuzu ortaya koymadık. Sadece kalitemize güvendik ve ben her zaman söyledim; kaliteli takım olmak, isimler olabilir ama bunlarla sahada mücadeleyi doldurmamız lazım, yansıtmamız lazım. Maalesef bugün mücadele şeklinde hiçbir şekilde futbolun ana temel konuları olan prensipleri hiçbir şekilde sahaya yansıtmadık. O yüzden futbolun içeriğini hiç konuşmaya bile gerek yok. Çünkü eğer siz temel konuları, futbolun temel prensiplerini uygulamazsanız sahada da galip gelme ihtimaliniz yoktur. O yüzden üzgünüz. O kadar yol gelen taraftarımız adına da üzgünüz. Onlara maalesef hiç hak etmeyecekleri şekilde bir performans sergiledik. Onlardan da özür diliyoruz. Her geçen gün, her geçen maç tabii ki daha da çok tanıma imkanı oluyor. Her şey görünen, her şey ortada. O yüzden önümüze bakacağız" dedi.

"Bunu seri haline getirmek istiyoruz"

Galibiyetleri seri haline getirmek istediklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya da, "Bu dördüncü maçta, çıkmadığım bir maç vardı biliyorsunuz, cezalıydım. Dördüncü maçta artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini oyuncularla uzun uzun maç analizi yaptığımızda buna kanaat getirdik ki ilk kez cezası olmayan, arkasına sığınmıyorum ama bir şans meselesi bu. İlk kez bunun arkasına sığınmadan bir şeyi değiştirmemiz gerektiğini zaten yaptık. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmeyen bir ekip. Teşekkür ettim oyuncularıma. Şimdi tabii bizde, durmayacağız. Bir önemli rakip daha var hafta sonu oynayacağımız. Ona çalışacağız. Kendi sahamızda bize bir üç puan daha lazım. Bunu seri haline getirmek istiyoruz. Bu arada verdiğimiz sakatlar da iyileşirse, bugün yine iki kişiyi verdik sakat. Yüksek konsantrasyon bazı şeyleri de kötü hale getirebiliyor. Olsun, önemli olan şu anın güzelliğini yaşayacağız. Yarından itibaren tekrar önümüzdeki maçın çalışmalarını yapacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı