Haberler

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 6 Adana Demirspor: 0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Boluspor'un gollerini Lucas Lima, Barış Alıcı, Ömürcan, Arda Usluoğlu ve Doğan Can Davas attı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Lucas Lima'nın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Alptekin'in sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Arda Usluoğlu'nun vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Barış Alıcı ağlara gönderdi. 2-0

52. dakikada Adana Demirspor savunmasına baskı yapan Boluspor, Harun'la topu kazandı. Harun'un pasında ceza sahası yayından Ömürcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

57. dakikada Barış Alıcı, ceza sahasına topla girip kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kale önünde boş pozisyonda olan Arda Usluoğlu'na pasını aktardı. Arda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğan Can Davas, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

81. dakikada ceza sahası içerisinde Barış Alıcı, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Barış, aşırtma vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 6-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Onur Öztonga dk. 71), Loic Kouagba (Mert Çetin dk. 46), Barış Alıcı, Dean Lico (Mario Balbudia dk. 46), Doğan Can Davas, Mustafa Çaylı (Abdulsamet Kırım dk. 62), Harun Alpsoy, Arda Usluoğlu (Deniz Yıldız dk. 87)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Gökhan Akkan, Erdem Dikbasan, Burak Topçu, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Yiğit Okat dk. 81), Mert Menemencioğlu (Demir Yavuz dk. 81), Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Ahmet Bolat, Ahmet Yılmaz (Diyar Zengin dk. 31), Toprak Bayar, Gökdeniz Tunç, Osman Kaynak (Aslan Atay dk. 81), Muhammed Ergen (Aykut Sarıkaya dk. 62)

Yedekler: Oktay Çimen, Ulaş İmergi, Kayra Saygan, Mert Baş, Muhammed Yasin Erdoğan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Lucas Lima (dk. 20), Barış Alıcı (dk. 24), Ömürcan Artan (dk. 52), Arda Usluoğlu (dk. 57), Doğan Can Davas (dk. 69, Barış Alıcı (dk. 81) (Boluspor)

Sarı kartlar: Mert Menemencioğlu, Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Eski valinin oğlunu ifadesi kurtarmadı! "Hatırlamıyorum" dedi ama...
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Eski valinin oğlunu ifadesi kurtarmadı! "Hatırlamıyorum" dedi ama...
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada