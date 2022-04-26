Bolu'da 3 top bilardo turnuvası düzenlendi - Haberler

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Bolu'da 3 top bilardo turnuvası düzenlendi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Bolu'da 3 top bilardo turnuvası düzenlendi

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 3 top bilardo turnuvası düzenlendi.

BOLU (AA) - Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 3 top bilardo turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğince bir bilardo salonunda yapılan turnuvaya, 27 lisanslı sporcu katıldı.

Yaklaşık 3 gün süren turnuva, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Turnuvada Cemal Varol birinci, Özkan Öz ikinci, Bülent Saraç ve Engin Yaman üçüncü oldu.

Dereceye girenlere daha sonra ödül ve plaketleri verildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bilardo, Bolu, Spor, Haberler

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