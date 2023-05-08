Bolu'da 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi

Bolu'da, İzzet Baysal anısına 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi.

Bolu'da, merhum hayırsever iş insanı İzzet Baysal anısına Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği tarafından kentteki bir bilardo salonunda 3 bant bilardo turnuvası gerçekleştirildi.

Lisanslı 28 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren turnuva, final maçıyla sona erdi.

Turnuvada 1. Taylan Bal, 2. Cemal Varol olurken 3'üncülüğü Faruk Çidem ve Ömer Uçar paylaştı.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Bolu Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Nejat Eratalar, Fatih Yamaner ve sporcular katıldı.

Turnuvayla ilgili konuşan Bolu Bilardo İl Temsilcisi Cemal Varol, "Bolu'nun babası İzzet Baysal'ı anmak için düzenlediğimiz turnuvamıza katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Ayrıca, ödül törenine katılarak bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Nejat Eratalar ve Fatih Yamaner'e şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Eratalar ise başta dereceye giren sporcular olmak üzere emeği geçen tüm sporcuları tebrik ederek, İzzet Baysal'ı spor alanında da unutturmadıkları için teşekkür etti.

Bilardocular, törenin sonunda birincilik kupasını vefa göstergesi olarak İzzet Baysal Vakfı'nda sergilenmesi için Eratalar'a teslim etti.