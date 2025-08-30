Bolu Atatürk Stadyumu İçin Geçici Düzenlemeler Yapılıyor

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'nda, Boluspor'un iç saha maçlarını yeniden Bolu'da oynayabilmesi için geçici düzenlemeler sürüyor. Stadyum Müdürü Şerafettin Bilgin, "Stadyumu Manisa maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Deplasmanda oynamak kulüp için büyük bir külfet" dedi.

Bolu Atatürk Stadyumu, fiziki yapısının depreme dayanıklı olmaması nedeniyle 16 Şubat tarihinde hizmete kapatıldı. 67 yıllık stadyumun kapanmasıyla birlikte Boluspor, ev sahibi olduğu karşılaşmaları farklı şehirlerde oynamak zorunda kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Boluspor'un iç saha maçlarını yeniden Bolu'da oynayabilmesi için geçici bir çözüm üretildi. Yapılan istişareler sonucunda, stadyumun arkası boş olan kale arkasına tek katlı iki prefabrik bina yerleştirildi. Bu binalardan biri soyunma odası, diğeri ise yönetim binası olarak kullanılacak. Ayrıca, yıkılması planlanan VİP tribünün ön kısmına, canlı yayınlar için kamera kuleleri inşa ediliyor. Tüm çalışmaların, Boluspor'un Manisa FK ile oynayacağı maça kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Stadyumu Manisa maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz"

Boluspor'un kendi evinde oynayabilmesi için çalıştıklarını belirten Boluspor Stadyum Müdürü Şerafettin Bilgin, "Stadyumu Manisa maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun müteahhit arkadaşlar da hızlı bir şekilde çalışıyor. Maç oynayabilmek için yapılan geçici bir durum. Maç oynamaya çalışacağız ama yeni bir stat yapılırsa kapalı tribün kaldırılacak, oynarken de tribün yapılacak deniliyor" dedi.

"Seyirciyi tamamen kale arkasına alıyoruz"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Müdür Bilgin, "Birinci prefabrik soyunma odaları, ortasında doping var, idari bölüm ikinci prefabrik, temsilci odası, toplantı salonu, basın odası hepsi orada bulunuyor. Maraton'un önünde geçici bir tribün yapılacak. 120 kişilik, 60 protokol, 60 gazetecilere. Seyirciyi tamamen kale arkasına alıyoruz. Misafir seyirci 140'a düşüyor, tampon daralacak. Bize 2 bin 700 gibi rakam kalıyor. Büyük temel pilot kameraların bölgesi. En üste pilot kameralar konacak. İkinci bölümde izleme, en altta bilgi işlem merkezi. Baştakiler gol çizgisi ve ofsayt kamerası olacak. Kapalı önündeki çalışmalar da bunlar" diye konuştu.

"Çok para harcadık"

Takımın çok para harcadığını işaret eden Bilgin, "İlk hedefimiz inşallah maçları burada oynamak. Bizim için deplasman çok büyük külfet. Yedinci, sekizinci maçı oynuyoruz. Çok para harcadık" ifadelerine yer verdi. - BOLU