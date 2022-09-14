Boğaziçi Triatlonu'na Antalyaspor damgası

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nun 2022 ayağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde 11 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. Antalyasporlu sporcular 3 altın madalya kazanarak yarışmaya damgasını vurdu.

Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması olması ile ülkemiz için de ayrı bir anlamı olan ve bu sene ikincisi düzenlenen bu organizasyona dünyanın her köşesinden 572 triatlet katılım gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Kanlıca - Küçüksu arasında yer alan 2,3 kilometrelik yüzme etabı ile mücadeleye başlayan sporcular. Bir sonraki etap

olan 40 kilometrelik bisiklet etabını tek taraflı olarak trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dönen pedallarla tamamladıktan sonra Küçüksu - Çubuklu arasında yer alan 10 kilometrelik koşu etabını en önde tamamlamak için kıyasıya mücadele ettiler.

Şükrü Sinan, Mehmet Zahit Pişirici, Nuri Acar ve Bahadır Tama'dan oluşan kırmızı beyazlı takım, Talya Bitkisel sponsorluğunda katıldıkları organizasyona toplamda 3 altın madalya kazanarak damgasını vurdu. Antalyaspor triatlon takımının başarılı sporcularından Bahadır Tama, 2.07.51'lik derecesi ile genel klasman birincisi olurken, aynı zamanda yaş grubunda da birinci olarak iki altın madalya ile organizasyondan ayrıldı. Takım arkadaşı Nuri Acar ise kendi yaş grubunda elde ettiği birincilik ile altın madalya kazanan bir diğer Antalyasporlu sporcu oldu.

Kazandığı madalyalar ile yükseliş grafiğini sürdürdüğünü gösteren Antalyaspor triatlon takımı, 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek yarışlarda en iyi dereceleri elde etmek için çalışmalarına başladı. - ANTALYA