Üye Girişi
Haberler

Boğaz Köprüsü'ne yazdılar! Fenerbahçeli taraftarlardan, Rade Krunic'e 3 kelimelik veda

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe taraftarları, Rade Krunic'in takımdan ayrılmasını kutlamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takımda Krunic'in takımdan ayrılması, taraftarların büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılandı.

KRUNIC'E 3 KELİMELİK VEDA

Krunic'in takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı. Bu görüntüler, Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gördü.

İşte o yazı;

Boğaz Köprüsü'ne yazdılar! Fenerbahçeli taraftarlardan, Rade Krunic'e 3 kelimelik veda

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Rade Krunic Fenerbahçe Futbol Spor

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?
AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title