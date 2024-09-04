Boğaz Köprüsü'ne yazdılar! Fenerbahçeli taraftarlardan, Rade Krunic'e 3 kelimelik veda

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takımda Krunic'in takımdan ayrılması, taraftarların büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılandı.

KRUNIC'E 3 KELİMELİK VEDA

Krunic'in takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı. Bu görüntüler, Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gördü.

İşte o yazı;