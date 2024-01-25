Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Hataları Bulup Çözmek Zorundayız'

Trendyol 1. Lig'de bu sezon 6 maçta son saniye golleriyle talihsiz sonuçlar aldıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bunu şansa bağlamak doğru değil, illa ki yaptığımız bir hata ve yanlış var. Bunu bulup çözmek zorundayız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum FK, 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Cenk Şen, Ali Aytemur, Pedro Brazao ve kırmızı kart cezalısı Omar İmeri Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Ligde son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği mücadelesinde 3 puana kenetlenen Bodrum FK, ligde yeniden çıkış yakalamak istiyor.

"Hatayı bulup çökertmeye çalışacağız"

Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gaziantep FK ve ligde de Erzurumspor FK karşısında yenilen son saniye gollerinden dolayı üzgün olduklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Üst üste bir kupa, diğeri lig olmak üzere 2 maç oynadık. İki maçı da son saniyelerde kaybettik ve bu bizim için çok üzücü. Bunu şansa bağlamak doğru değil, illa ki yaptığımız bir hata ve yanlış var. Bunu bulup çözmek zorundayız. Bu sene yanılmıyorsam 6 maçta aynı şeyleri yaşadık. 1-2 tane olsa şans diyebilirsiniz ama fazlası olduğunda mutlaka bir hata var. Biz bu hatayı bulup çökertmeye çalışacağız. Devre arası farklı bir yol izledik, daha çok genç oyuncuları aramıza kattık. 8 genç oyuncuyu aramıza kattık. Biraz daha gençleşip Türk futboluna oyuncu kazandırmak istiyoruz. Sakatlarımızın çok oluşuyla sıkıntı yaşıyoruz, 3 arkadaşımızın oynama durumu yok gibi. Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman yaptığınız işin kıymeti oluyor. Gençlerbirliği maçı zor bir maç ve rakibimiz son maçında kritik galibiyet aldı. Bu sene iyi futbol oynayan kulüplerimizden bir tanesi. İnşallah iyi hazırlanırız ve sahada istediğimiz bir verimlilik olur. Ligde play-off'un sadece 8. sırada olan Gençlerbirliği ve yukarısındaki takımlar arasında geçeceğini düşünmüyorum. İlerleyen günlerde ikinci yarıya iyi çıkış yapan Manisa ve Bolu'nun geleceğini düşünüyorum. Eyüp hariç 10 takımın play-off potası macerası olacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Takımın yeni transferi 22 yaşındaki Tunahan Akpınar da, "Öncelikle bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Bu haftaki Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Takımıma güveniyorum, gelmeden önce de birkaç maçı izlemiştim. Özverili ve coşkulu oynayan bir takım ve bunun sonucunda play-off'tan direkt Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu. - MUĞLA