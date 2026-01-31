Haberler

Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 3 Serikspor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında Serikspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ali, İsmail ve Seferi'nin golleriyle rakibini mağlup eden Bodrum FK, ligdeki yarışını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 3-0 yendi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Ege'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ali'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

73. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte İsmail kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

78. dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde Seferi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Gökçek, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Obekpa dk. 89), Mustafa Erdilman (Enes Öğrüce dk. 83), Omar, Ahmet Aslan (Furkan Apaydın dk. 89), Adem Metin Türk (Yusuf Sertkaya dk. 67), Ege Bilsel (Emirhan Arkutcu dk. 83), Ali Habeşoğlu, Seferi

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Baran Demir

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Serikspor: Baha Karakaya, Aleksandr, Bilal Ceylan, Sertan Tasqin (Gjoko Spasov dk. 82), Raymond Adeola, Lev, Burak Asan, Nalepa (Mücahit İbrahimoğlu dk. 77), Emre Nefiz (Ekrem Terzi dk. 83), Iliya (Rayan Elie Ouattara dk. 39), Gökhan Altıparmak

Yedekler: Ender Güneş, Enis Ulusoy, Rayan Elie Ouattara, Muhammed İlham Mallayev

Teknik Sorumlu: Mustafa Boran

Goller: Ali Habeşoğlu (dk. 23), İsmail Tarım (dk. 73), Seferi (dk. 78) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Sertan Tashkin, Lev Skvortsov, Emre Nefiz (Serikspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
