Bodrum FK, Menemen FK'yı mağlup ederek 5. eleme turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Bodrum FK, Menemen FK'yı 2-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükseldi. Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularını tebrik ederken, Menemen FK'nin teknik direktörü Yılmaz Vural ise mağlubiyete rağmen takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 2-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükselen Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, kupada bir tur daha geçip yollarına devam ettiklerini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, maçtan memnun olduğu kadar olmadığı şeylerin de olduğunu bildirdi.

Kazanma isteklerinin ve coşkunun iyi olduğunu belirten Taşdemir, "Uzun süredir oynamayan arkadaşlarımız bugün görev aldı. O zorluğun üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzel, kupada bir tur daha geçtik yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Menemen FK cephesi

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural da mağlup olduklarını ancak çok şey kazandıklarını düşündüklerini belirtti.

Bodrum FK'nin 1. Lig'de mücadele ettiğini vurgulayan Vural, "Bodrum FK çok iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahipler. İki gol penaltıdan oldu, aldığım notlar arasında baktığımda başka pozisyonları yok. Bizde ilk yarı 3, ikinci yarı 3 tane pozisyonumuz var. Maçı 2-1 kaybettik. Menemen FK'nin görüntüsü mücadelesi mükemmele yakındı ve ben bunu görmek istiyordum. Sonuçlandıramadık maalesef üzüldüğüm nokta bu. Futbol maalesef 'iyi oynayan kazanır' diyen bir oyun değil." diye konuştu.