Bodrum FK, Koray Kılınç'ı Sakaryaspor'a kiraladı

BODRUM,

1'inci Lig'de üst üste Gençlerbirliği'ni 1-0, Ümraniyespor'u da 2-1 yenerek zirve yolunda iddiasını güçlendiren Bodrum Futbol Kulübü, forveti Koray Kılınç'ı Sakaryaspor'a kiraladı. Sezonun ilk yarısında Ankara Keçiörengücü'nde geçici olarak forma giyen Koray'ın yeni adresi Sakaryaspor oldu. Bodrum FK'dan yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Koray Kılınç sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Koray, Ankara Keçiörengücü'nde 15 maça çıkıp 1 gol atabildi.