Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ömerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı süreçlerden geçen ve küme düşüp düşmeyeceği henüz belli olmayan Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
İSTENENİ VEREMEDİ
Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.