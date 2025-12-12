Bodrum FK, Erzurum deplasmanında 3 puan arıyor

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, 17. hafta müsabakasında karşılaşacağı Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Burhan Eşer'in öğrencileri, deplasmanda galip gelerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu deplasmana odaklanan takım, maçtan 3 puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekti.

Burhan Eşer: "Erzurum maçıyla deplasman konusunu kapatacağız"

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Bandırmaspor maçı üretemediğimiz, kötü oynadığımız bir maçtı. Saha içi organizasyonlarda değişik formasyonlar denediğimiz bir maç oldu. Deplasman oyunumuzla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Ligi değerlendirdiğimizde deplasmanda en çok puan toplayan takımlar Amed, Keçiören ve Serik gibi takımlar 12 puan toplamış, biz 8 puan toplamışız. Bu sene ligin gerçeğine baktığınızda iç saha takımlarının daha baskın olduğu bir lig görüyoruz. Çoğu takımın deplasmanda sıkıntısı var, sadece bizim değil. Oyuncularımızla değerlendirdik, toplantılar yaptık. Bizim için önemli olan rakiplerimizin deplasmanda ne yaptığı değil, bizim kendi içimizde bu sorunu çözmemiz. Erzurum maçıyla inşallah deplasman konusunu kapatacağız. Deplasman ve iç saha fark etmeksizin bu yarışın içerisinde olmak istiyorsak ikisini bir arada iyi bir şekilde neticelendirmek gerekiyor" dedi.

Taulant Seferi: "Takımın gidişatından memnunum"

Bodrum FK'nın golcü oyuncusu Taulant Seferi ise "Takımın gidişatından da kendi bireysel performansımdan da memnunum. Umarım bu şekilde devam edeceğiz. Hem santrafor hem de hücum oyuncusu olarak attığınız goller ve attırdığınız gollerin önemi büyük. Ben de bu sezon bu katkıyı veriyorum, umarım bu şekilde devam edeceğim. Geçen sene ben sezon başı kampı geçirmedim, biraz geç geldim. Geçen sezon sonuçlara bağlı olarak 3 hoca değiştirdik, bu da ister istemez performansı etkileyebiliyor. Adaptasyonumun geç olmasının sebebi takıma geç katılmış olmam, kamp yapmamış olmam; geçen sene ve bu sene arasındaki farkın bu olduğunu söyleyebilirim. Takımın başarısına odaklıyım" diye konuştu. - MUĞLA