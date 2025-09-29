Haberler

Bodrum FK, Ege Derbisinde Manisa'yı 4-0 Yenerek Liderlik Koltuğuna Oturdu

TFF 1. Lig'de Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup eden Bodrum FK, bu sonuçla sezon boyunca ilk kez liderliğe yükseldi. Teknik direktör Burhan Eşer, bu başarıyı takım bütünlüğüne ve çalışmaya borçlu olduklarını belirtti.

TFF 1'inci Lig'de Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'un mağlup olduğu haftayı galibiyetle bitirerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğunda oturdu. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlı ekip, koruduğu kadrosuyla son 6 maçta 5'inci galibiyetini alarak zirveye kuruldu. Puanını 17'ye çıkaran Bodrum FK, Manisa galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde Manisa 19 Mayıs Stadı'na gelip takımı destekleyen taraftarlarla hem galibiyet hem de liderlik mutluluğunu doyasıya kutladı. Teknik direktör Burhan Eşer hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

BURHAN EŞER'LE LİDERLİK GELDİ

Lider olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Eşer, "Üst üste galibiyetler alarak hedeflediğimiz konuma geldik. Ancak önemli olan burada kalabilmek. Bunun için çok çalışmalıyız. Takım bütünlüğü bizim için çok önemli. Bunu sezon sonuna kadar korumalı ve bu birlik içerisinde bir oyun anlayışını benimsemeliyiz. Puan tablosu elbette değişkenlik gösterebilir. Çok sürpriz takımların olduğu bir ligdeyiz. Konumumuz çok iyi, bu istikrarı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Burhan Eşer futbolcu olarak forma giydiği kulüpte daha sonra antrenör olarak da görev alıp ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı. Bodrum Futbol Kulübü bu hafta sonu sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
