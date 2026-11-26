Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, kulüpteki hisse devirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında zaman zaman duygulanan Ankara, "Genel kurula katılmayacağım. Ama ben buradayım. Hisselerimi de vermiyorum. Hissem değersizleşmiş, sıfıra düşmüş, ben sözümün arkasındayım" dedi.

Bodrum FK'nın eski başkanı Aşkın Demir'in sahibi olduğu Grey Beton Santralleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda hisselerin iş insanı Cengiz Günaydın'a devredildiği ifade edilerek "Şirketimizin iştiraki olan Bodrum Futbol Kulübü A.Ş.'de sahip olduğumuz yüzde 63,27 oranındaki hisselerimizin tamamını, iş insanı Cengiz Günaydın'a devretmiş bulunmaktayız" açıklaması yapılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Bodrum Futbol Kulübü A.Ş.'de yüzde 19,5 hissesi bulunan mevcut başkan Taner Ankara'nın yerine yeni hissedar Cengiz Günaydın'ın başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Bugün kulüpte bir basın toplantısı düzenleyen Taner Ankara, hisse devir süreçleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devir işleminin kendisinden habersiz 4 gün içerisinde yapıldığını ifade eden Ankara, mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Yaşanan süreçle ilgili detaylı açıklama yapan Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, hisseyi devreden ortaklarına sorular yönelterek şunları dile getirdi:

"6 yıldır 4 ortak olarak birbirimize söylediğimiz şey çok netti: 'Ya hep beraber satarız ya da hep beraber kalırız'. Bu mutabakatın yazılı olmaması, birbirimize verdiğimiz sözleri, ortaklık ahlakını ve karşılıklı sorumluluklarımızı ortadan kaldırır mı? Geçmişte iki kez ayrılmak istediğimde, ortak karar olmadan ayrılamayacağımızı söylediniz. Biz de 5 yıl boyunca kulübü yöneten arkadaşlarımızın iyisiyle kötüsüyle yanında olduk. Peki, bizden beklediğiniz ortaklık anlayışını bugün neden siz göstermiyorsunuz? Geçmişte söylediklerinizle bugün yaptıklarınız nasıl bağdaşıyor?"

"Bilgiler paylaşılmadı"

Hisse devri sürecinin gizli yürütüldüğünü savunan Taner Ankara, şöyle devam etti:

"13 Kasım günü Aşkın Demir ile yaptığımız telefon görüşmesinde, Bodrum'da benden habersiz birçok farklı görüşme gerçekleştirdiğini ve yine etik dışı bir şekilde bana söylememe kararı aldıklarını ama 15 Kasım'da bir alıcıyla görüşüleceğini ve katılmam konusunu söyledi. Bu telefon görüşmesinin ardından, arkamdan iş çevrilmesini kabul etmediğimi belirterek ortaklar grubundan çıktım. Kayıtlarda var, ağır bir yazı yazdım ve 15 Kasım'daki toplantıya katılmayacağımı bildirdim. Ciddi bir alıcı varsa öncelikle isminin ve hangi işle uğraştığının tarafıma bildirilmesini istedim. Araştırmadan hiç kimseyle oturmayacağımı, her zaman bu konular açıldığında hem yazılı hem sözlü olarak belirttim. Ancak bu bilgiler paylaşılmadı. Bu konudaki yazışmaların tamamı kayıtlıdır. Çünkü bu tür önemli konularda görüşmelerimi özellikle yazılı olarak yürütürüm."

"Yetkisiz eleman olarak bir anda ıskartaya çıktık"

Hisselerini devreden Aşkın Demir'in 22 Kasım'da kendisine ve diğer hissedar Selahattin Polat'a ulaştığını ifade eden Taner Ankara, "Aşkın Demir, 22 Kasım'da Taner ve Selahattin diye mesaj yazdı. 'Biz hisseleri sattık, yeni alan arkadaşla görüşmek için uygun musunuz, pazartesi veya salı?' dedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Velhasıl ben maç günü takımın motivasyonunu bozamayacağımı, takımın etkilenmemesi gerektiğini ve bunu da salı günü yapabileceğimi söyledim. Sonra pazartesi günü mesaj attı. Ben de 'Hiçbir şeyi görüştüremezsin' dedim. 'Sen benimle yan yana bile gelemezsin artık' dedim. Alıcının numarasını istedim. Sonra alıcı arkadaşla masaya oturdum. 1.5 saat bir sohbet ettim. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkıyla 6 yıldır bir sözle yola çıktığımız düzenin içerisinde masaya oturup hiç tanımadığım bir adamla yüzde 62.5'unu almış, ne konuşabilirsin? Bir hikayemiz yok, birbirini tanımayan iki insan. Çok basit bir şey söyledi. Bu süreci gördüğümde zaten beynim savrulmuşa döndü. 48 saattir uyumuyorum. Satılan bir kulübün ne vizyonu, ne gelecek planlaması, düşecek misin, yükselecek misin, Süper Lig'e mi çıkacaksın? 'Ben yönetimi aldığım gün ben başkanlığı alırım. İsterseniz ortak kalabilirsiniz ama siz bilirsiniz' dedi. Peki sen olsan ne yapardın, dedim. 'Ben olsam çıkardım' dedi. Çok güzel bir şey söyledi bana. Arkadaşın hiç hatası yok. Zaten çıkarken de yapacak bir şey yok dedim. Ortaklık böyle bir şeymiş. Yola çıkarken yolda kalacağını bilmiyorsun. Çok sevdiğim bir kelime var; biz hiç kaybetmedik, ya kazandık ya öğrendik. Yetkisiz eleman olarak bir anda ıskartaya çıktık" cümlelerine yer verdi.

"Bu kulüp kendi bütçesini oluşturabilecek"

Hisseyi kendisine teklif etselerdi mayıs ayında alacağını dile getiren Başkan Taner Ankara, "Artık bu kulüp düzlüğe çıktı. Bu kulüp kendi bütçesini oluşturabilecek. Naklen yayın gelirleri artıyor, belli bir miktar sponsorluk mutlaka gelecek. Benim yapacağım takviyelerle çok rahat yönetilebilecek bir kıvamdadır. Bunu da hocamla, teknik ekibimle, futbolcularımla beraber yaptım ve kendimle, ekibimle gurur duyuyorum. Çünkü biz asla vazgeçmedik, bu da bizim hikayemiz. Onun için bana kimse teklif edemez. Benim alacağımı da herkes biliyor. Kimseye de bırakmam. Bu kadar emek verdim. Bu kulüp bu kadar kolay satılamaz. Bana teklif etseler alacağımı biliyorlar. Zaten yazışmalarımızda da var, mayıs ayında yapalım diye. Artık Bodrumspor büyük paralar verip futbolcu alacak bir kulüp değil, gençlerin göz bebeği, büyük bir kulüptür. Bu kulübü kimseye bırakmayacağımı, para için de satmayacağımı biliyorlar. Onun için bana teklif edemezler. Unutulmamalıdır ki Bodrumspor sadece bir anonim şirket değildir. Hisselerin sahibi olabilirsiniz ancak Bodrumspor'un manevi sahibi Bodrum halkıdır. Bugün takımımla vedalaşacağım. Ben buradayım. Genel kurula katılmayacağım. Hisselerimi de vermiyorum. Hissem değersizleşmiş, sıfıra düşmüş, ben sözümün arkasındayım. Sürecin, bu tiyatro sahnesinin birinci sahnesiydi. Bu tiyatro sahnesinde daha dört beş tane sahne var. Söz verdiklerimi yarı yolda bırakmıyorum. Bodrumspor sahipsiz değil. Bodrum sahipsiz değil. Herkes çıkacak, taşın altına elini sokacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı