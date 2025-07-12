Bitlisli Sporcular Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Bitlisli sporcular, İzmir'de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda büyük başarılara imza attı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda yer alan Bitlisli sporcular, büyük başarılara imza attı. 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada; Özlem Melek Korkmaz, büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Gamze Korkmaz ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bu önemli başarıyla birlikte Özlem Melek Korkmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

22 yıldır Bitlis'in Tatvan ilçesinde kickboks antrenörlüğü yaptığını belirten Kickboks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, "Geçtiğimiz yıl gençlerde dünya şampiyonu olan kızımız Özlem Melek Korkmaz, bu yıl ilk defa yarıştığı büyükler kategorisinde hem Türkiye Açık Kickboks Şampiyonasında hem de Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ederek başarısına başarı kattı. İnşallah Abu Dabi'de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dereceyle dönecektir" dedi.

Daha önce de birçok erkek sporcuyu milli takıma kazandırdığını ifade eden Uğur, "Bayanlar kategorisinde ilk kez bir sporcumun milli takıma seçilmesi beni ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.

Türkiye Şampiyonu Özlem Melek Korkmaz ise başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade ederek, "Hocamla birlikte aralıksız, tatilsiz, bazı günler çift antrenmanla bu şampiyonaya hazırlandık. Bana inanan ve hep destek olan hocama teşekkür ediyorum. Şimdi hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah Abu Dabi'de ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek kürsünün zirvesinde olacağım" dedi. - BİTLİS