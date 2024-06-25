Bitlis'te düzenlenen bisiklet turu başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyetini sürdüren Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen ve Bitlis Valiliği öncülüğünde bu yıl 2.'si düzenlenen Tatvan Nemrut'tan Adıyaman Nemrut Dağı'na Bisiklet Turu başladı.

Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nden, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na düzenlenecek etkinlikte bisikletçiler güzergahları üzerinde bulunan illerdeki tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret ederek bir kültür turu düzenlemiş olacaklar.

Açılış programında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, bu etkinlikle iller arasındaki kültür yolunu oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Anadolu'nun ilk İslam yurdu, imparatorlukların yollarının kesiştiği, karlı dağların güneş ışığıyla bahara uyandığı, buz gibi derelerin suyuyla sakinleşen toprağı yeşillendiren, geleneğin gelecek ile kucaklaştığı, el değmemiş bir doğa harikası olan kadim şehir Bitlis'imize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Valiliğimiz koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yeryüzü cenneti Bitlis'ten tarihi Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz 2'nci Bisiklet Festivalinin startını vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bitlis, Batman, Diyarbakır, Adıyaman güzergahını takip edecek olan bu anlamlı bisiklet turumuzun birçok özelliği ve doğa güzelliğiyle Bitlis Nemrut ile tarihi Adıyaman Nemrut Dağı arasında bir kültür yolu oluşturmak ve illerimizin turizm potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz. Böyle anlamlı ve manalı bir organizasyonda, katılımlarınızdan dolayı bisiklet sporuna gönül vermiş tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği başkanı Erdoğan Özel ise "Yeryüzü cenneti olarak adlandırdığımız Nemrut kalderasının tanıtımı olacak. Nemrut denince hep Adıyaman akla geliyor. Adıyaman Nemrut, çok güzel, tarihi bir yer. Burası da yeryüzü cenneti olarak Avrupa Seçkin Destinasyonlar içinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin önemli bir yeridir. Amacımız, bölgede yaşayan bizler ilk önce bunu tanıyıp farkındalığı oluşturmaktır. İki gündür Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'da vatandaşlarımızın ilgisini, dikkatini ve buradaki farkındalığını oluşturmaya çalıştık. İnşallah güzel bir program olacak. Bu yıl 2'ncisini gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Emeği geçen başta Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu olmak üzere güzergah üzerindeki valiliklerimize, kaymakamlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan 10 arkadaşıyla Bitlis'e gelerek etkinliğe katılan Sahra Seven, "Bisiklet severler için buradayız. Çok güzel bir parkur hazırlanmış. Bitlis Tatvan Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz. Tamamen kültür ve doğa harikası bir tur olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın Tebriz ilinden gelerek etkinliğe katılan Yusuf Necati de, burada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikinci kez bu tura katıldığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Nemrut Krater Gölü kenarında hatıra fotoğrafı çektiren bisikletçiler, daha sonra Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun start vermesi ile tura başladılar.

Doğa harikası Nemrut Krater Gölü kenarında düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yurtiçinden ve yurtdışından gelen bisikletçiler katıldı. - BİTLİS