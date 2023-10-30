Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Yamak, genç oyuncuların desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Giresunspor altyapısından yetişmiş oyuncuların milli takımlar için izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldiğini belirterek şunları aktardı:

"Hem Giresunspor'umuzun hem de Türk futbolunun geleceği için genç oyuncularımızın desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Türk futboluna ve milli takımlarımıza kısa ve orta vadede kazandırmayı planladığımız Giresunspor altyapısından yetişmiş oyuncularımızın milli takımlarımız için izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca altyapımızın fiziki anlamda daha sağlıklı bir şekilde tesisleşmesi ve yeni sahaların yapılması ile ilgili taleplerimizi de kendilerine ilettik. Sayın Başkanımıza nazik misafirperverlikleri ve kulübümüze göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz."