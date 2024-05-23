Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye'nin bisiklet turizminde hedef büyüttüğünü, federasyon olarak da hedeflerini 2028 ve 2032'deki olimpiyatlarda artık madalya kovalamak olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" dolayısıyla kente gelen Müftüoğlu, AA muhabirine, geçmişte önemli sporcular yetiştiren ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Sakarya'nın önemli bir "bisiklet şehri" olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, Sakarya'nın, Dünya Bisiklet Federasyonunun "bisiklet dostu şehir" ünvanına sahip Balkanlar'daki tek kent olduğunu aktararak, Sakarya'nın bu özelliğiyle bisikletin geleceği ve kültürüyle ilgili ülkeye büyük katkılar sağladığını vurguladı.

"Avrupa'da cruise turizminden daha fazla gelir elde edilen bisiklet turizmi var"

Spor turizminin de ülke ekonomisine önemli katkıları olduğuna işaret eden Müftüoğlu, bisiklet turizminin dünyadaki yerinin ayrı olduğunu kaydetti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bisiklet turizminin geliştirilmesi gerektiğini belirten Müftüoğlu, "Avrupa'da cruise turizminden daha fazla gelir elde edilen bir bisiklet turizmi var. Ülkemizde önümüzdeki 10 yılda 4 milyar dolar hedefiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bisiklet turizmi hareketi kapsamında çalışma başlatıldı. Bisiklet dostu otel konsepti başladı. Avrupa'da İspanya'da, İtalya'da 10 binlerle 5 binlerle konuşulan bisiklet dostu otel sayısı ülkemizde şu anda 50'yi geçti." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, "bisiklet dostu şehir" ünvanına sahip Sakarya'da da bisiklet dostu otellerin olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, Avrupa'dan gelen misafirlerin antrenmanlarını burada yapıp bu mekanlarda konaklayacağını, bunun da ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

"Yeni yapılan veledromla ülkenin bisiklet tarihi bundan sonra farklı konuşulacak"

Türk bisiklet ailesinin 2011'de Avrupa şampiyonu, geçen yıl Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü ve dünya beşincisi çıkardığına değinen Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"2028 ve 2032'de olimpiyata gitme değil, olimpiyatlarda artık madalya kovalayan federasyon olarak hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda da çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çünkü herkes granfondo (amatör bisikletçilerin katıldığı uzun mesafe bisiklet yarışı) yapmak istiyor. İlgi o kadar çok ki ülkemizde 10 binlerle yarışan granfondolar olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Sakarya Bike Fest ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, himayelerinde yapıldı. Geçen yıl Sivas'tan başlayan tarihi 100. Yıl Turu da yine Cumhurbaşkanımızın himayelerindeydi."

Müftüoğlu, Konya'da hizmete giren ülkenin ilk olimpik veledromuyla (pist bisikleti yarışlarının yapıldığı spor tesisi) ülkenin bisiklet tarihinin bundan sonra farklı konuşulacağını aktararak, "Olimpik kapalı veledrom yapıldı ki biz de burada çalışarak zaten bu başarıları elde etmeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizde bisiklet kültürünün gelişmesine yaptıkları destekler ve himayeler için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.