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Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz yıl 11 Ocak'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Spor dünyası, vefat eden futbolcu için anma mesajları yayımladı.

Konyasporlu Ahmet Çalık, geçtiğimiz yıl 11 Ocak tarihinde Ankara'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber sonrası spor dünyasını yasa boğan futbolcu, ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

ESKİ TAKIMLARINDAN ANMA MESAJLARI GELDİ

Ahmet Çalık'ın formasını giydiği son takım olan Konyaspor, "Çok özledik" notunu paylaşarak merhum futbolcu için hazırlanılan bir video paylaştı. Sarı-kırmızılılar ise paylaştığı videoda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

İşte kulüplerin Ahmet Çalık için paylaştığı anma mesajları;

Konyaspor'un paylaşımı;

Konyaspor, Ahmet Çalık için "Çok özledik" notunu paylaşarak merhum futbolcu için hazırlanılan bir video paylaştı.

Birçok kulüp anma mesajı yayınladı, Ahmet Çalık Ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Galatasaray'ın paylaşımı;

Sarı-kırmızılılar ise Ahmet Çalık için yaptığı paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Birçok kulüp anma mesajı yayınladı, Ahmet Çalık Ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sivasspor'un paylaşımı;

Sivasspor Ahmet Çalık için yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Birçok kulüp anma mesajı yayınladı, Ahmet Çalık Ölüm yıl dönümünde unutulmadı

İstanbulspor'un paylaşımı;

İstanbulspor, Ahmet Çalık için yaptığı paylaşımda ise, "Seni unutmayacağız güzel insan Ahmet Çalık." ifadelerini kullandı.

Birçok kulüp anma mesajı yayınladı, Ahmet Çalık Ölüm yıl dönümünde unutulmadı

TFF'nin paylaşımı;

TFF ise Ahmet Çalık için, "Geçen sene elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve A Milli Takımımızın formasını 8 defa giyen milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız." paylaşımını yaptı.

Birçok kulüp anma mesajı yayınladı, Ahmet Çalık Ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

İstanbulspor Ahmet Çalık Galatasaray Sivasspor Konyaspor Spor Haberler

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