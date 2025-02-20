Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren takım şimdi doğalgaz faturasını ödeyemiyor

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Mali sıkıntılar yaşayan Denizlispor, 1 milyon 961 bin liralık doğalgaz borcuyla sarsıldı. Borcun ödenmemesi halinde gazın kesileceği belirtildi. Faturanın ödenmemesi durumunda bir sonraki aya 754 bin TL'lik gecikme zammı uygulanacağı hatırlatıldı.

Denizlispor, büyük mali sıkıntılar yaşarken şimdi de doğalgaz faturası şoku ile karşı karşıya. Ege ekibinin, 1 milyon 961 bin liralık doğalgaz borcu ödenmezse, gazın kesileceği belirtildi. Denizlispor, doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'ya tepki gösterdi.

ÖDENMEZSE KESİLECEK

Zor günler geçiren Denizlispor, ödeyemediği doğalgaz faturası nedeniyle hatırlatma ve gaz kesme uyarısına sitem etti. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, Denizlispor'un 1 milyon 961 bin TL'lik faturasının 19 Şubat'a kadar ödenmemesi halinde kesinti yapılacağını bildirdi. Ayrıca faturanın ödenmesinin ardından bir sonraki aya 754 bin TL'lik gecikme zammı uygulanacağı hatırlatıldı.

TFF Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor sosyal medya hesabında doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'ya tepki gösterdi. Zor günler geçiren yeşil siyahlı ekip 'Yorumsuz' olarak paylaştığı hatırlatma mesajında Enerya'ya sitem etti.

Denizlispor'un paylaştığı Enerya tarafından gönderilen hatırlatma ve gaz kesme uyarısında, "Aboneliklerinize ait toplamda 1 milyon 961 bin 160 TL vadesi geçmiş ödenmemiş doğalgaz tüketim bedeli borcunuz bulunmaktadır. Vadesi geçmiş olan tüketim bedeli faturalarına karşılık 754 bin 436 lira 68 kuruş gecikme bedeli (17.02.2025 tarihi itibari ile KDV dahil gecikme bedeli, ödeme tarihine göre gecikme bedeli değişkenlik gösterir)ödeme gerçekleştikten sonra ilk faturaya tahakkuk edilecektir. Vadesi geçmiş olan borçlarınızın ödenmemesi durumunda 19.02.2025 Çarşamba günü gaz arzınız durdurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Kemal:

ne kadar Denizli litaniyorsam parayı çok severler ve de insani cimridir, daha eli bol Denizli li tanımadım

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kulüp yöneticileri kulübün gelirine göre harcama yapmayıp borçlanma yaptığı için bu sıkıntılar... Büyük takımların 4 takımın borçlarına kolaylık sağlanıyor. Ama diğer takımlar kendi yağıyla kavruluyor. Büyük takımlara imtiyaz tanınmasın imtiyaz tanıyanlar milletin hakkını gasp edip bu hortumculara veriyorlar

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