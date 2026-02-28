Haberler

Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme olasılığı, Opta tarafından yapılan binlerce simülasyon sonucunda yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 ve şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak belirlendi. İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

  • Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 17.7 olarak hesaplandı.
  • Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma olasılığı yüzde 0.2 olarak açıklandı.
  • Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş maçı ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray için yapay zeka destekli tahminler açıklandı. Opta tarafından yapılan binlerce simülasyonun sonuçları dikkat çekti.

ELEME İHTİMALİ YÜZDE 17.7

Verilere göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılıların tur atlama ihtimalinin düşük gösterilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI YÜZDE 0.2

Simülasyona göre Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 olarak belirlendi. Şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak açıklandı.

İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak. Yapay zekanın tahminleri tartışma yaratırken, taraftarlar "Sahada belli olur" yorumları yaptı.

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran'a saldırı başladı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
500

Yapay zeka gs ye cömert davranmış. Hiç olmazsa eksilere düşmemiş...

