Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, dün gece Karlıova- Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Gece Bingöl Karlıova Erzurum karayolu Boncukgöze köyü ile Karlıova-Erzurum kara yolunun Çukurtepe Köyü mevkisinde iki ayrı otobüs kazası meydana gelmiş her iki kazada 22 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve İl Sağlık Müdürü Dr. Veysel Tosun kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bingöl Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden hastalar ile bire bir görüşen Vali Usta vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Usta, "Sabah ilk işim gece otobüs kazalarında yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret etmek oldu. Şükürler olsun hepsi de iyi. Şu ana kadar can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Hastalarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum" dedi. - BİNGÖL