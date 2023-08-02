- Bingöl'de yüzme seferberliği sürüyor

BİNGÖL - Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 2018 yılında başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Bingöl'de olimpik kapalı havuzda ücretsiz bir şekilde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 2018 yılında başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sürüyor. Merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki olimpik kapalı havuzda ücretsiz bir şekilde eğitim alan öğrencilerin çoğu, takımlar eşliğinde müsabakalara da hazırlanıyor. Kurum bünyesinde görevli 3 antrenör ve 4 can kurtaran ile eğitimler devam ederken, haftanın 3 günü bayan 3 günü de erkekler ücretsiz bir şekilde kurstan faydalanıyor. Projenin başladığı günden bu güne 21 bin 180 öğrenci yüzme kursunda eğitim alırken, 2022 yılında 11 bin 605 öğrenci bu kurstan yararlandığı belirtildi. Mart 2023 tarihinde başlayan kursa bu yıl 3 binin üzerinde öğrenci kayıt olurken bu yılki hedefin 10 bin olduğu bildirildi.

"11 bin 605 öğrenciye yüzme öğrettik"

Kursların devam ettiğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Lağoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın taşrada 81 ilimizde uyguladığı birçok projeden bir tanesini şu an itibariyle icra ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok ileri düzeyde önemsediği projelerden bir tanesi. Şu anda Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Bingöl'de devam ediyor. Bakanlığımız bu projeye 2018 yılından itibaren başladı ve hayata geçirdi 2018 yılında tabi ki pandemi ile birlikte istenilen düzeyde gitmedi 5 bin civarında bir katılım oldu ancak 2022 yılında Bakanlığımız Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze 10 bin civarında bir hedef koymuştu. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz çalışanlarının fedakar çalışmaları antrenörlerimizin fedakar çalışmaları sayesinde 2022 yılını Bakanlığımızın koyduğu hedefin biraz daha üzerinde 11 bin 605 öğrencimize yüzme öğreterek ulaşmış olduk. 2023 yılında da halen bu projemiz devam ediyor. Mart ayından itibaren başlayan projemize 3 bin civarında gencimizi projeden faydalandırdık. Neticede bir spor kültürünün oluşması spor kültürü ile birlikte de içerisinden seçtiğimiz şu an itibarıyla 62 tane performans sporcumuz var, Analig müsabakalarına katıldık ve grup birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Bu başarı hepimizin başarısı bu başarı milletimizin başarısı bugün hedeflerimizi Bakanlığımızın koyduğu hedeflerden bir tık ileriye götürdük ama yarın nasip olursa büyük bir gayret ile aşk ile şevk ile Bakanlığımızın koyduğu hedefleri inşallah çok daha yukarılara götürüp biz de bu vesileyle Bingöl'de sporun tabana yayılmasını ve neticede bir spor kültürünün yayılmasıyla ilgili çalışmaları yaptığımızı ve gayret ettiğimizi bildirmek isterim" dedi.

Yüzme öğrenmek isteyen herkesin bu kursa ücretsiz gelebileceğini belirten öğrencilerden Zeynel Abidin Arslan, "Okullar kapandı ve bende yaz için Gençlik merkezinin yüzme kursuna geldim. Burada haftanın 2 günü gelip yüzme öğreniyorum ve bunu iki senedir yapıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.