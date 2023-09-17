Bine Yakın Bisiklet Tutkunu 'Cumhuriyet için Pedal' Temasıyla Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turuna Katıldı

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin katkılarıyla düzenlenen Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu, bu yıl 'Cumhuriyet için Pedal' temasıyla gerçekleşti. Bine yakın bisiklet tutkunu, Tophane'den Mudanya'ya pedal çevirdi.

Bine yakın bisiklet tutkununun katıldığı'Tophane-Nilüfer- Mudanya Bisiklet Turu', bu yıl ' Cumhuriyet için Pedal' temasıyla gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in başlangıcını yaptığı tura katılan bisikletliler, Tophane'den Mudanya'ya Cumhuriyet için pedal çevirdi.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin de katkılarıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen 'Tophane-Nilüfer- Mudanya Bisiklet Turu', bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Bu yıl 15'incisi düzenlenen bisiklet turunun teması, Cumhuriyet oldu. 'Cumhuriyet için Pedal' sloganıyla düzenlenen tura bine yakın bisiklet tutkunu katıldı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bisikletli Zabıta Ekibi de, turdaki yerini aldı. Aynı zamanda 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası içinde gerçekleştirilen bisiklet turunda, kentsel hareketlilik, sürdürülebilir alternatif ve temiz ulaşıma da dikkat çekildi.

Sabah saatlerinde Tophane Saltanat Kapı önünde toplanan bisikletliler, başlangıç için yerlerini aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da tur başlangıcına katılarak, bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Turun başlangıcında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bisiklet kullanımını önemsediklerini vurgulayarak Tophane-Nilüfer- Mudanya Bisiklet Turu'na 15 yıldır destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tura katılan bisiklet sevdalılarına teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, "Çevre duyarlılığı olan insanlarla yan yana olmak çok anlamlı. Bu yıl 100. yılında Cumhuriyet için pedal çeviriyoruz. Buradan 'Yaşasın Cumhuriyet' diye haykırıyoruz. Başarılı ve sağlıklı bir tur olmasını diliyorum" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, tura katılanlara teşekkür ederek, başarılı bir tur olması dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 15. Tophane-Nilüfer- Mudanya Bisiklet Turu'nun başlangıcını yaptı. Bine yakın bisiklet sevdalısı, Tophane Saltanat Kapı önünden coşku içinde başlayan yaklaşık 35 kilometrelik bisiklet turunu, Atatürk Caddesi ve Acemler Kavşağı'ndan geçerek, Mudanya Mütareke Meydanı'nda noktaladı. - BURSA