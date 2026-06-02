Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 5 madalya kazandı. Mikail Zaloğlu altın, Muzaffer Buğra Sezer ve Fatmanur Uçar gümüş, Polat Şentürk ve Yiğit Topal bronz madalya elde etti.

Bilecikli sporcular, Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na damga vurdu.

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Bilecik'i temsil eden sporcular toplam 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 120 kilogram kategorisinde mücadele eden Mikail Zaloğlu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Muzaffer Buğra Sezer ise Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. 57 kilogram kategorisinde mindere çıkan Fatmanur Uçar da başarılı performansıyla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. 100 kilogram kategorisinde Polat Şentürk ve 66 kilogram kategorisinde Yiğit Topal ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Şampiyonanın dikkat çeken anlarından biri de 100 kilogram kategorisinde iki Bilecikli sporcunun karşı karşıya geldiği mücadele oldu. Sporcuların ortaya koyduğu performans, organizasyonda büyük beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcuların elde ettiği başarılar kentte sevinçle karşılanırken, sporcular ve antrenör Serkan Can tebrik edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
