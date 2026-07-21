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Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi oldu

Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi oldu
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Adana'da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Doruk Yılmaz, tüm müsabakalarını nakavtla kazanarak finale çıktı, finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye ikincisi oldu.

Bilecikli muaythai sporcusu Doruk Yılmaz, Türkiye ikincisi oldu.

Adana'da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcu Doruk Yılmaz, sergilediği performansla önemli bir başarıya imza attı. Eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarının tamamını nakavtla kazanan Yılmaz, adını finale yazdırdı. Final müsabakasında rakibine mağlup olan başarılı sporcu, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve Bilecik'e gurur yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarı dolayısıyla sporcu Doruk Yılmaz ile antrenörü Burak Buğday'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Burak Buğday'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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