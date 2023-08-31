Bilecik'te Zafer Bayramı Coşkusu

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve Ece Seçkin konserinde Bilecikliler bir araya geldi. Binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla fener alayına katıldı ve ardından Ece Seçkin konseriyle Zafer Bayramı'nı kutladı. Konserde konuşma yapan Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Zafer Bayramı'nı kutlayarak Atatürk'e şükranlarını sundu. Milletvekili Yaşar Tüzün ise Ece Seçkin'e teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı ve Ece Seçkin konserinde tüm Bilecikliler tek yürek oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, önce ellerinde Türk bayraklarıyla fener alayında bir araya geldi, daha sonra Ece Seçkin konseriyle 30 Ağustos zafer bayramı coşkusunu yaşadı.

Düzenlenen fener alayına ve konsere, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti il ve ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Bilecikli katıldı.

Konserde kısa bir konuşma yapan Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, tüm Bileciklilerin Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün harika bir zafer yürüyüşü yaptık. Bir kez daha hem Zafer Bayramımızın 101. yılı kutlu olsun. Bize özgürlüğümüzü veren Ata'mıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu coşkumuz devam edecek. 6 Eylül'de tekrar bu alanı dolduracağız ve şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu şenliklerinde bir araya geleceğiz. Tekrar hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Milletvekili Yaşar Tüzün de tüm Bileciklilerin bayramını kutlayarak, şarkıcı Ece Seçkin'e teşekkür etti. Başkanvekili Subaşı ve Milletvekili Tüzün daha sonra Ece Seçkin'e Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi ve çiçek hediye etti.

Şarkıcı Ece Seçkin ise anlamlı bir günde Bilecik'te olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Başkanvekili Subaşı'na ve konser alanındakilere teşekkür etti.