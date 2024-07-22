Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne özel olarak gerçekleştirildi. 3 ülkeden 500 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl '20 Temmuz Dünya Satranç Günü' özelinde düzenlendi. 3 ülkeden 500 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası bu yıl 20 Temmuz Dünya Satranç Günü özelinde gerçekleştirildi. Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney ile birlikte turnuvanın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, genç sporculara başarılar dileyerek turnuvanın başlangıç hamlesini yaptı. 10 farklı kategoride 6 turun oynandığı turnuvaya 3 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Turnuva, 21 Temmuz'da oynanan 6'nci turun ardından düzenlenen ödül töreni ile sonlandı. 10 farklı kategoride 30 kupa ve 80 madalyanın dağıtıldığı turnuvada; kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beş sporcu ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazandı. Aynı zamanda dereceye giren sporcular hediye çeki ile ödüllendirildi.

GÜNEY: STRATEJİK KARARLAR ALABİLEN NESİLLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Satranç dünyanın en eski oyunlarından birisidir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de satranca meraklıydı. Seyahat ettiği trenin bir vagonunda muhakkak satranç tahtası bulunurdu. Geçmişte başarılı olmuş padişahların, bilim insanlarının ve liderlerin de satranca olan sevgisi tesadüf değildi. Satranç şansa dayalı olmayan, aklın rekabetini öne çıkartan müthiş bir yolculuktur. Satranç tahtası da tıpkı hayat gibi önümüze sonsuz olasılıklar sunar. Yine satrançta her bir hamle bir karar, bir seçimdir. Tıpkı hayattaki gibi. Düşünen, soran, sorgulayan, kriz anlarında paniğe kapılmadan doğru kararlar alabilen, aldığı kararda en az dört beş hamle sonrasını planlayabilen, stratejik kararlar alabilen nesiller ülkemizin geleceği için çok kıymetlidir. Turnuvaya katılan tüm genç sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"DÜNYA SATRANÇ GÜNÜNDE BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Turnuvanın çok güzel geçtiğini belirten yarışmacı Yaren Tanrıkulu, "Turnuva çok zevkli geçiyor. Özellikle Dünya Satranç Gününde burada olmak çok güzel. Arkadaşlarımla beraber burada olmak çok zevkli. Hem satrancımızın gelişmesi hem beraberce bir aktivitede bulunmak, yeni insanlar tanımak adına çok faydalı oluyor" diye konuştu.

Yaşıtlarının da satranç oynamasını önerdiğini söyleyen Mehmet Kerem Ulu, "Satranç düşünme oyunu. İnsanlar düşünüyor, bazen kazanıp bazen kaybediyorlar. En önemlisi hatalarımızı anlamak. Ben eskiden beceremiyordum ama şimdi çalışa çalışa geliştim. Yaşıtlarıma satranç oynamalarını öneririm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Dünya Kültür Spor Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title