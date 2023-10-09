Beykoz Belediye Başkanı Aydın, Tour of Türkiye'yi yakından takip ediyor

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bisiklet sporuna sağlıklı toplum açısından çok önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), Alanya'dan start aldı.

Organizasyonda 4 dünya, 7 profesyonel, 12 kıta takımı ile 1 milli takımdan 168 bisikletçi, mücadele ediyor. Türkiye'den Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto Cycling Team, kıta takımları arasında yer alıyor.

Hem TUR'u hem de Beykoz Belediyespor'un performansını yakından takip eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ayrıca yanından ayırmadığı fotoğraf makinasıyla TUR 2023'ten anı biriktiriyor.

AA muhabirine TUR ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında düzenlenen Tour of Türkiye 2023'ün çok anlamlı olduğunu belirtti.

Organizasyonun önemine değinen Aydın, "Çok güzel ve anlamlı bir organizasyon. Cumhuriyet'imizin 100. yılında 58'incisi düzenleniyor. Beykoz Belediyespor Bisiklet Takımı'mız da yarışta mücadele ediyor. Bu yönüyle bizim için ayrıca anlamlı. Ben de 1982 yılından beri fotoğraf çekiyorum. Bu anlamlı anlara hem tanıklık ediyorum hem ölümsüzleştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Bisikleti yaygınlaştırmamız gerek"

Murat Aydın, bisikletin önemine değinerek, toplumda yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

Bisiklet takımı kurma amaçlarından bahseden Beykoz Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

"12-20 yaş arasında bisiklete bindim. Son 17-18 yıldır da binmeye devam ediyorum. Bisikleti kısa mesafelerde işe gidip gelirken ulaşım aracı olarak kullanmaya başlarsak ve Türkiye'deki nüfusun yüzde 25'i bunu yaparsa çok daha sağlıklı bir toplum olacağız. Sağlık harcamalarında bence 200 milyar lira tasarrufta bulunacağız. Böyle olursa daha sağlıklı ve iletişime açık olacağız. Ayrıca sürdürülebilir dünya açısından da çok önemli. Bisikleti yaygınlaştırmamız gerek. Bunun için takımların etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu amaca hizmet etmesi için takımımızı oluşturduk. Avrupa'da 250 takım arasında 46. sırada. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katıldık. Önemli olan burada var olmak ve TUR'u tamamlayabilmek. Sadece sportif başarıya değil, sporla insanların daha sağlıklı olmasına önem veriyoruz."

"Son etabın bir kısmı da Beykoz'dan geçecek"

Başkan Aydın, TUR'un son etabının bir bölümüne ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını belirtti.

Beykozluların dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadelesine destek vereceğini aktaran Murat Aydın, "Son gün İstanbul-Sultanahmet etabı yapılacak. Şehrimizin en güzel yerlerinden biri de Boğaz'ımız. Son etabın bir kısmı da Beykoz'dan geçecek. Beykozluların Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabında dünyanın çok farklı yerlerinden gelen bisikletçilere sahip çıkacağına inanıyorum. Amacımız, mutluluğu ve yaşam kalitesini artırmak, daha sağlıklı olmak. Sporun bunda etkili olduğuna inanıyoruz. Beykoz'da 19 branşta varız. Bunu daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz. Temennimiz ve arzumuz TUR'un sağlıklı bir şekilde tamamlanması." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Turu'nun organizasyon olarak üst seviyede olduğunu anlatan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Takımımız dünyanın çeşitli yerlerindeki organizasyonlara katılıyor. Buradaki organizasyon son derece etkileyici ve güzel. Fransa, İtalya, İspanya'daki yarışlar en üst düzey olarak biliniyor ama organizasyon olarak onlarla yarışıyoruz, hatta öndeyiz. Cumhurbaşkanlığımıza, Bakanlığımıza, federasyonumuza ve ilgililerin hepsine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.