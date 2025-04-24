Beşiktaşlıları çıldırtan Immobile'den çok konuşulacak bir paylaşım daha

Beşiktaş, sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmak istiyor. Başkan Serdal Adalı,katıldığı bir canlı yayında tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti. Immobile ise bu gelişmenin ardından cevap niteliğinde bir açıklama yayınlamış ve altın ayakkabısını paylaşmıştı. Taraftarların tepki gösterdiği 35 yaşındaki İtalyan golcü, bu kez çok daha farklı bir paylaşım yaptı.

"FORZA BEŞİKTAŞ"

İtalyan yıldız, gelen tepkilere karşı sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafını paylaşarak "Forza Beşiktaş" notunu düştü ve Beşiktaş resmi hesabını etiketledi.

İşte o paylaşım;

BAŞKAN ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Immobile için, "3 futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. 8 olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" demişti.

IMMOBILE'DEN ADALI'YA CEVAP GİBİ PAYLAŞIM

Immobile ise daha sonra sosyal medya hesabından başkan Serdal Adalı'ya cevap niteliğinde bir açıklama yapmıştı. İtalyan golcü, siyah-beyazlı formayla ligde kalan haftalarda ve gelecek sezon mücadele etmek için motive olduğunu açıklamıştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 35 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasının kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN AYAKKABISINI PAYLAŞMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından İtalyan golcü, Göztepe maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı. Immobile, bu karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaşmıştı. Tecrübeli forvet, bu paylaşımında, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" ifadelerine yer vermişti.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Immobile, bu sezon siyah-beyazlı formayı 36 maçta giydi. Immobile, bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 3 asist yaptı. 35 yaşındaki İtalyan golcünün takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.