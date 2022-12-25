Beşiktaşlı N'Koudou kafa attı! Hakemin kararına tepki yağıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı faullerden dolayı sık sık durdu. 25. dakikada yaşanan olay ise maça damga vurdu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Beşiktaşlı N'Koudou ve Gaziantepli Kitsou arasında tansiyon yükseldi. N'Koudou, Kitsou'ya kafa attı. Beşiktaşlı futboclu sarı kartla cezalandırıldı.

HAKEM VAR'A DAVET EDİLDİ

Hakem Atilla Karaoğlan'ı VAR'a çağırdılar. Ancak Karaoğlan'ın kararı değişmedi. N'Koudou'nun kırmızı görmemesi ezeli rakip taraftarlarını çileden çıkardı. Beşiktaşlı taraftarlardan da N'Koudou'nun kırmızı görmesi gerektiğini yazanlar oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: