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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için hazırlıklara başladı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü Mke Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Ligde dün oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenmeyle tamamladıkları idmanda diğer futbolcuların ısınma ve şut çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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