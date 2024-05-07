Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Muçi'nin golüyle Beşiktaş galibiyete ulaştı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal (Dk. 90+3 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Al Musrati (Dk. 46 Gedson Fernandes), Salih Uçan (Dk. 78 Cenk Tosun), Ghezzal (Dk. 63 Chamberlain), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Muleka)
Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Pedrinho), Flips (Dk. 85 Macheda), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis (Dk. 82 Rodrigues), Bajic (Dk. 46 Sowe)???????
Gol: Dk. 70 Muçi ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok ( Beşiktaş ), Dk. 24 Bajic, Dk. 52 Flips, Dk. 84 Atakan Çankaya ( Mke Ankaragücü )
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Mke Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.
50. dakikada hızlı gelişen Mke Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.
55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.
82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.