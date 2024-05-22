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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe saha ortasında oyuncularla bir toplantı yaptı. Sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışırken, diğer oyuncular tedavi altında.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki antrenman öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

15 dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve top çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra taktik idman yaptı.

Sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışırken, tedavileri devam eden Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.

Antrenman sonrası BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyen siyah-beyazlı ekip, stada yakın bir bölgede otelde kamp yapacak.

Kaynak: AA / Spor

Serdar Topraktepe Türkiye Kupası Rachid Ghezzal Trabzonspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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