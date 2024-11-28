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Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti

Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
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Beşiktaş yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv maçında İsrail heyetiyle birlikte izlemek istemedi. Bulundukları tribünü terk eden siyah-beyazlı idareciler, karşılaşmayı başka bir tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta karşılaşmayı takip etmek için Macaristan'a giden siyah-beyazlı idarecilerden bir talep geldi.

İSRAİLLİ YETKİLERLE BERABER OTURMAK İSTEMEDİLER

Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için talep sonrası kendilerine ayrı bir yer oluşturuldu. İsrailli yetkililerle aynı tribünde yer almak istemeyen siyah-beyazlılar, bulundukları tribünü terk etti. Durumu stadyum yönetimine bildiren Beşiktaş, kısa süre sonra kendilerine farklı bir alan seçti.

MAÇ İSTANBUL'DAN MACARİSTAN'A ALINMIŞTI

İstanbul'da oynanması planlanan müsabaka, İstanbul'dan alınarak Macaristan'da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Hareket guzel ama yinede seni baskan olarak görmek istemiyoruz Hasan Arat...

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Haber YorumlarıAliya:

Güzel hareket..

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Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Fenerbahçeli biri olarak bütün Beşiktaş yönetimini yürekten alkışlıyorum

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Haber YorumlarıSendemi Brütüs:

Takdir edilecek karar ama keşke hiç çıkılmasaydı Maça

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Haber YorumlarıAli Demirdaş:

helal olsun..katil İTrail

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