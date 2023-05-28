Beşiktaş ve Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

İLK TEBRİK TRABZONSPOR'DAN

İlk olarak Trabzonspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Bordo-Mavililer'den yapılan paylaşımda, "Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİZ

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Tebrik Ederiz" başlığıyla paylaşım yapan Beşiktaş Kulübünün mesajı ise şöyle: "Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."