Beşiktaş tribünlerinden 122. yıla özel devasa koreografi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlı tribünler karşılaşma öncesinde 122. yıla özel bir koreografiye imza attı. Öte yandan futbolcular da ısınmaya özel pankart ve tişörtle çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, müsabaka öncesinde 122. yılına özel hareketlere imza attı.
ISINMAYA ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKTILAR
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ısınmaya kulübün 122. yılı nedeniyle özel pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular ayrıca maç öncesi 122. yıla özel hazırlanan tişörtlerle ısınma gerçekleştirdi.
TRİBÜNLERDEN DEVASA KOREOGRAFİ
Öte yandan Beşiktaş tribünleri de 122. yıl için Mustafa Kemal Atatürk'ün de ön planda olduğu özel bir koreografi yaptı. Söz konusu koreografi büyük beğeni topladı.
İşte o anlardan kareler;