Beşiktaş tribünlerinden 122. yıla özel devasa koreografi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, müsabaka öncesinde 122. yılına özel hareketlere imza attı.

ISINMAYA ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKTILAR

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ısınmaya kulübün 122. yılı nedeniyle özel pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular ayrıca maç öncesi 122. yıla özel hazırlanan tişörtlerle ısınma gerçekleştirdi.

TRİBÜNLERDEN DEVASA KOREOGRAFİ

Öte yandan Beşiktaş tribünleri de 122. yıl için Mustafa Kemal Atatürk'ün de ön planda olduğu özel bir koreografi yaptı. Söz konusu koreografi büyük beğeni topladı.

İşte o anlardan kareler;