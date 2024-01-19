Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Pendikspor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın saat 19.00'da Pendikspor'a konuk olacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlılar, oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 35 puanla 4. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi sonucu topladığı 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş deplasmanda son 4 maçı kaybetmedi

Beşiktaş ligde deplasmanda oynadığı son 4 müsabakayı kaybetmedi. Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Kartal, kalesinde 3 gol gördü.

Beşiktaş, dış sahada son mağlubiyetini 3 Kasım 2023 tarihinde Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılarda 6 eksik

Kara Kartal'da 6 futbolcu, Pendikspor karşısında görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları süren Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic yarın oynayamayacak.

4 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Pendikspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL