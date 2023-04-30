Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır
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Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra Vodafone Park'ta Simge'nin 'Aşkın Olayım', Tivorlu İsmail ve 'Nuri Alço müziği' çaldı. Siyah-Beyazlıların sosyal medya hesabından da art arda paylaşımlar geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, Icardi'nin golüyle öne geçti ama skoru koruyamadı.
SAISS, AMIR VE ABOUBAKAR
Beşiktaş 35'te Saiss'le eşitliği buldu. 58'de Amir Hadziahmetovic öne geçirdi. 90+4'te ise Vincent Aboubakar skoru belirledi.
GÖNDERME ÜSTÜNE GÖNDERME
Beşiktaş Vodafone Park'ta galibiyetten sonra çalınan müzikler dikkat çekti. Beşiktaş stadında Icardi ile özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı, Tivorlu İsmail ve 'Nuri Alço müziği' çalındı.
Beşiktaş'tan maç sonu yapılan paylaşımlar:
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023