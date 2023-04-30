Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra Vodafone Park'ta Simge'nin 'Aşkın Olayım', Tivorlu İsmail ve 'Nuri Alço müziği' çaldı. Siyah-Beyazlıların sosyal medya hesabından da art arda paylaşımlar geldi.