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Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır

Spor Haberleri

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra Vodafone Park'ta Simge'nin 'Aşkın Olayım', Tivorlu İsmail ve 'Nuri Alço müziği' çaldı. Siyah-Beyazlıların sosyal medya hesabından da art arda paylaşımlar geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, Icardi'nin golüyle öne geçti ama skoru koruyamadı.

SAISS, AMIR VE ABOUBAKAR

Beşiktaş 35'te Saiss'le eşitliği buldu. 58'de Amir Hadziahmetovic öne geçirdi. 90+4'te ise Vincent Aboubakar skoru belirledi.

Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır

GÖNDERME ÜSTÜNE GÖNDERME

Beşiktaş Vodafone Park'ta galibiyetten sonra çalınan müzikler dikkat çekti. Beşiktaş stadında Icardi ile özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı, Tivorlu İsmail ve 'Nuri Alço müziği' çalındı.

Beşiktaş'tan maç sonu yapılan paylaşımlar:

Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır

Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır

Beşiktaş'tan gönderme üstüne gönderme! Derbi sonrası çalınan müzikler olay çıkarır

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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