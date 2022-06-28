Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Salih Uçan, Valentin Rosier, Mert Günok, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Josef de Souza, Umut Meraş, Welinton Souza, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. AA / Emre Doğan - Spor Ersin Destanoğlu Kenan Karaman Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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