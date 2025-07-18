Beşiktaş'ta sürpriz istifa

Beşiktaş'ta sürpriz istifa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldı. Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, 8 yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yamantürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, 8 yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum. Daha önce de divan kurulu seçimine 1,5 yıl varken divan kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyuna açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta sürpriz istifa

Divan kurulu başkanlığını 8 yıl sürdürdüğünü dile getiren Yamantürk, şunları kaydetti:

" Beşiktaş'a hizmet yolculuğum, tarihimizin en genç asbaşkanı olarak Süleyman Seba yönetiminde başladı. Ardından mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ve ilk büyük spor kulübü olan Beşiktaş'ımızın divan kurulu başkanlığını 8 yıl boyunca gururla sürdürdüm. Bu vesileyle kulübümüzün geçmişine ve geleceğine inancımı bir kez daha yineliyor, ilk günden bu yana teveccüh gösteren divan üyelerimize, daima yanımda olan divan kurulu çalışma arkadaşlarıma tüm yöneticilerimize, sporcularımıza ve büyük Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum"

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlık seçimi eylül veya ekim ayında yapılması planlanıyordu.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor

Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti

Trafikte bunu yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip ceza kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi! Çile bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.