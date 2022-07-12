Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı - Haberler

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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçında 72. dakikada oyuna dahil olup 83. dakika oyundan alındı. Bu duruma sinirlenen genç oyuncu, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi ve soyunma odasının kapısına tekme attı. Beşiktaş yönetimi, Serdar'ın bu davranışlarından sonra oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

"BU TEMPOYLA OYNAYACAKSAN OYNAMA"

Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael'den "Bu tempoyla oynayacaksan oynama" uyarısı aldı. Yalnızca 11 dakika sahada kalan Serdar, maçın 83. dakikasına oyundan alındı.

SOYUNMA ODASININ KAPISINI TEKMELEDİ

Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi. Sinirlerine hakim olamayan Serdar, soyunma odasının kapısını tekmeledi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Beşiktaş yönetimi Serdar Saatçı'nın oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

ANTREMANLARA TAKIMDAN AYRI ÇIKACAK

Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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