Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu

Ayağından ameliyat olduktan sonra topa dokunması yasaklanan Rachid Ghezzal, yaklaşık 3 ay sonra çalışmalara katıldı. Ghezzal ve yeni transfer Aboubakar, antrenmanda neşe kaynağı oldu.

KONTROLLÜ ÇALIŞTI

Uzun süredir takımdan uzak olan Rachid Ghezzal, kontrollü olarak çalışmalara başladı. Yıldız futbolcu için takım arkadaşlarına da uyarı yapıldı.

TARAFTAR HAVAYA GİRDİ

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak zirve yarışında varlığını hissettiren Beşiktaş'ta Aboubakar transferi ve Ghezzal'ın dönüşü iştahı kabarttı. Hayli moralli olan Şenol Güneş, yarışta her şeyin değişebileceğini oyuncularına sık sık ifade diyor.