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Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu

Spor Haberleri

Vincent Aboubakar'ı transfer ederek kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, takıma katıldı. Antrenmandan gelen fotoğraflar taraftarın yüzünü güldürdü.

Ayağından ameliyat olduktan sonra topa dokunması yasaklanan Rachid Ghezzal, yaklaşık 3 ay sonra çalışmalara katıldı. Ghezzal ve yeni transfer Aboubakar, antrenmanda neşe kaynağı oldu.

Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu

KONTROLLÜ ÇALIŞTI

Uzun süredir takımdan uzak olan Rachid Ghezzal, kontrollü olarak çalışmalara başladı. Yıldız futbolcu için takım arkadaşlarına da uyarı yapıldı.

Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu

TARAFTAR HAVAYA GİRDİ

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak zirve yarışında varlığını hissettiren Beşiktaş'ta Aboubakar transferi ve Ghezzal'ın dönüşü iştahı kabarttı. Hayli moralli olan Şenol Güneş, yarışta her şeyin değişebileceğini oyuncularına sık sık ifade diyor.

Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu

Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Rachid Ghezzal Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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