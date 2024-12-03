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Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı

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Olağanüstü seçim kararı alan ve 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta ilk aday Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel oldu. Üst üste ikinci kez olağanüstü seçime giden siyah-beyazlılarda mevcut başkan Yücel, saat 17.30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıklayacak.

Kabus gibi günler geçiren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bugün Hüseyin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısından olağanüstü seçim kararı çıktı. Bu kararın ardından ilk başkan adayı da belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, bugün (Salı) saat 17.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Yücel'in bu toplantıda başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN 29 ARALIK'TA SEÇİLECEK

3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek. Mayıs 2025'te ise Olağan Seçimli Genel Kurul olacak.

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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