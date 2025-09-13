Haberler

Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz

Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma 0-0 beraberlikle devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

