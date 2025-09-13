Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma 0-0 beraberlikle devam ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa, Toure, Abraham
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov
CANLI ANLATIM:
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.