Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında 70 puanla lider Trabzonspor sahasında, 46 puana sahip Beşiktaş ile karşılaştı.

Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, rakiplerinin maçlarına bakmadan 9 puan alarak şampiyonluğu garantilemek istiyor. Erken şampiyonluğun hesaplarını yapan Trabzonspor, zorlu Beşiktaş maçından puan ya da puanlar alarak 3 büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor.