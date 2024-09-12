Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da misafir edecek

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecekleri maçla ilgili, "Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." dedi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş bayrağını dalgalandıran derneklere giderek faaliyetleri hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Beşiktaş'ı layıkıyla temsil eden paydaşları olduğu için dernekleri önemsediklerini belirten Yücel, Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneğinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları müsabakayı kazanıp siyah beyazlı camiaya en güzel hediyeyi vermek istediklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da maç oynamak istemediğine dair iddialara ilişkin sorusu üzerine Yücel, "İsrail, UEFA'ya başvuru gibi bir şeye yeltenmedi. Sadece basında bununla alakalı birkaç haber çıktı. Lobisini yaptılar ama bizim dik duruşumuz sayesinde UEFA'ya başvuruları olmadı. Zannediyorum hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene var bir hayalimiz"

Süper Lig'e iyi başladıklarını dile getiren Hüseyin Yücel, "Bu sene var bir hayalimiz. Çok dillendirmek istemiyorum. Güzel start verdik ama kesinlikle ayaklarımız yere basıyor. Bulutların üzerinde uçmuyoruz. Nasıl başlarsa öyle gider derler. Önümüzde zorlu bir Trabzon deplasmanı var. Ondan da layıkıyla çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel, transferlerle ilgili soru üzerine, yollarını ayırdıkları ve transfer ettikleri toplam oyuncu sayısının 36 olduğunu belirtti.

Bunun 3 aylık kısa bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Yücel, "Kolay kolay yapılacak bir iş değil çünkü mevcut oyuncularımızın sözleşmeleri de çok ağır. Şu an bir tek Amartey ile görüşüyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde onunla da transfer dönemi kapanmadan bir şekilde ara yolu bulup anlaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Feyyaz Uçar ise daha önce Çanakkale Dardanelspor'da 6 ay süreyle yardımcı antrenör olarak görev yaptığını hatırlattı.

Çanakkale'ye yeniden gelmenin güzel bir duygu olduğunu kaydeden Uçar, "Hele Beşiktaşlılar'ın evinde olmak çok daha güzel. Başkanıma da beni bu geziye davet ettiği için teşekkür ediyorum. Trabzon maçı itibarıyla sezonun geri kalanına başladığımız gibi devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneğini de ziyaret ederek, yöneticilerle bir araya geldi. Yücel, ziyaretin sonunda dernek başkanı Metin Ablak'a günün anısına forma ve kulübün logosunun bulunduğu tavla takımı hediye etti.