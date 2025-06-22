Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen Dikilitaş projesinin öneminden bahsetti.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantıda konuşan Adalı, Dikilitaş'taki arazinin yaklaşık 40 yıldır ticari olarak atıl bir durumda bulunduğunu belirterek, "Bu arazimizin mevcut imar durumuyla Beşiktaş'a maddi olarak en ufak bir faydası yok. Yeni bir imar düzenlemesi olmadığı takdirde bu arazi hiçbir zaman da değer kazanamayacak ve olduğu haliyle kalacak. Geçmiş yönetimler tarafından da zaman zaman bu imar durumuyla ilgili denemeler yapılmış ama maalesef başarılı olunamamış. Beşiktaş'ımız, elinde atıl şekilde duran bu potansiyelden bugüne dek faydalanamamış. Malımızın bir yere gittiği kesinlikle doğru değildir. Aksine 40 yıldır gelir elde edemediğimiz bir durumdan, faize tabi tüm borçlarımızı kapatacak şekilde bir geliri elde edecek duruma geliyor." ifadelerini kullandı.

Dikilitaş'taki araziye komşu ancak kulübe tahsis edilmiş olmasına rağmen mülkiyeti siyah-beyazlı kulüpte bulunmayan toplam 5 dönüme yakın büyüklükte 2 ayrı araziyi de Beşiktaş'a kazandırdıklarını anlatan Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan bu arazilerin tapularının kulübümüze kazandırılması konusunda da mutabakata varmış durumdayız. Bu parsellerin de dahil edilmesiyle toplam alanımız 20 bin metrekareye ulaşacak ve projemiz çok daha efektif bir hale gelecektir. Bu 2 arazi de herhangi bir ipotek ya da rehin verme olmadan nakit olarak kulübümüze kazandırılacak. Dikilitaş projesini hayata geçirirken, aynı zamanda Süleyman Seba Spor Salonu'nda faaliyetlerini sürdüren branşlarımız için de Akatlar'da yeni tesis inşa edeceğiz. Hatta 1 değil, 3 ayrı tesis yapacağız. Hentbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımımız ile alt yaş grubu basketbol takımlarımız ile merkez spor okullarımız bu tesislerde antrenman ve maçlarını yapabilecek. Bu 3 tesisten biri de futbol antrenman sahası olacak. Burayı da şu anda Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'mizi kullanmakta olan öz kaynak düzenimizin bir kısmı ile kadın futbol takımımızın hizmetine açacağız. Merkez salon sporları okullarımızı da yeni yapacağımız tesise taşıyacağız. Tüpraş Stadı'nda pek ideal olmayan şartlarda çalışmalarını yürüten cimnastik ve boks şubelerimiz de çalışmalarını Akatlar'daki yeni tesisimizde gerçekleştirecek."

" Beşiktaş'ımız bu projeyi devletimizle birlikte yapacak"

Başkan Adalı, Dikilitaş projesinin devlet güvencesi altında yapılacağını aktardı.

Projenin finansmanının Emlak Konut olduğunu hatırlatan Adalı, "20 dönüme ulaşacak arazimizin de imarını alıp, Beşiktaş'ımız için finansal bağımsızlık projesi haline gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz. Bu tip arazilerde rezerv hakkı kullanılması yetkisi, yani imar değiştirme yetkisi sadece Emlak Konut'ta bulunuyor. Emlak Konut da projenin en önemli paydaşı olup, imar konusunu çözümleyip, inşaat ve satış süreçlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Aynı zamanda projeye devlet güvencesini ve garantisini katacak. Yani Beşiktaş'ımız bu projeyi devletimizle birlikte yapacak. Bu nedenle de gerek ihale gerekse de inşaat aşamalarında resmi, güvenilir ve şeffaf bir proje süreci yürütülecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz ayrıca Ziraat Bankasını kulübümüze büyük fayda getirecek nedenlerden dolayı bu projenin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Kendilerinin bu projeye ortak olacağı pay oranında bir tutar, bankaya olan borcumuzdan düşülecek. Bu proje hem kasamıza gelir olarak dönecek hem de bu borçlarımızı azaltacak. İki devlet kurumunun proje içerisinde yer alması, projenin satış aşamasında da bize büyük katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Dikilitaş projesinden beklenen cironun yaklaşık 400 milyon avro olduğunu anımsatan Adalı, "İnşaat maliyetleri çıktıktan ve Emlak Konut proje yönetim maliyeti ödendikten sonra buradan kulübümüze kalacak net gelir 150-200 milyon avro arasında olacaktır. Deniyor ki 150 ile 200 milyon avro arasında tam 50 milyon avro var. Bu hesabı soranlar oluyor. Hedeflerimizin daha da yüksek rakamlar olduğunu bilmenizi isterim. Bu doğrultuda telaffuz ettiğimiz bu gelir rakamı da projenin tamamının satılması halinde elde edilecek gelirdir. Ancak dediğimiz gibi biz kulübümüzün faiz giderli borçlarına karşılık gelen kısmı satıp, kalan tapuları da kasamıza koyacağız. Projeyi 3 sene içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurulda görüşülecek maddelerdeki "trampa, ipotek ve rehin" gibi ifadeleri kaldırdıklarını aktaran Serdal Adalı, "İlgili taşınmazlarımıza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut ile çalışılmasını net bir şekilde yeni metne ekledik. Ayrıca projeden elde edilecek gelir ile Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesi için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile anlaşmalar yapılması konusunu ilave ettik. Bu borçların ödenmesi sonrası proje kapsamında kalan taşınmazların da kulüp adına tapuda tescilini dahi açık açık yazarak garanti altına aldık. Beşiktaş tarihinin en yüksek gelirini getirecek bir anlaşmayla Beşiktaş ekonomisine dahil etmek için bugün karşınızdayız." şeklinde konuştu.

"Bu projeyi kimse geçmişte yapılan Fulya projesiyle karıştırmasın"

Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin geçmişte yapılan Fulya projesiyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dikilitaş projesinde müteahhitle anlaşıp yüzde karşılığı al-yap-sat demediklerini anlatan Adalı, şunları kaydetti:

"Bu proje öncekiler gibi şahıslarla değil, bizzat devletimizle yapılıyor. Önceki projelerle karşılaştırma yaparken de her açıdan buna dikkat etmek gerekiyor. Hiç kimse buradaki durumu, geçmişte yapılan Fulya projesiyle karıştırmasın. Bir arsamız var ve bu arsamıza imarı alsın, izinleri halletsin ve projeyi yapsın diye Emlak Konut'la bir anlaşma yapıyoruz. Emlak Konut da devamında inşaat için bir ihale yapıyor, müteahhidi seçiyor ve bu süreçlerde şahsımın ya da yönetim kurulumuzun en ufak bir dahli dahi olmuyor. Emlak Konut, tüm bu işlerden sonra da proje yönetim ve garantörlük bedeli olarak toplam ciro üzerinden yüzde 8 pay alıyor. Bu tip projelerde inşaat maliyeti de toplamda yüzde 22 ile 25 arası seviyelerde gerçekleşiyor. Yani biz malımızın üzerine bir inşaat yaptırıyoruz, yoksa malımızı kimseye verdiğimiz yok. Burada yapılacak dairelerin ve ticari alanların satışını da yine Emlak Konut ve projeye dahil etmek istediğimiz Ziraat Bankası yapıyor. Banka ve devlete olan borçlarımız öncelikli olarak tahsil edildikten sonra geri kalan malımız bizim. Hiçbir yere gittiği yok. Bu önceki Fulya projesinde olduğu gibi bir yap-sat projesi değil. Biz bir müteahhitle anlaşmıyoruz, paramızla inşaat yaptırıyoruz."

"4. madde bizim için önemli bir dönüm noktası"

Serdal Adalı, Dikilitaş projesiyle ilgili 4. maddenin siyah-beyazlı kulüp için dönüm noktası olduğunu aktardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer bütçelerinin ve kadro kalitelerinin arasındaki farklardan şikayet edildiğini belirten başkan Adalı, "Rakiplerimiz gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye bizden çok zaman önce başladı. Bu projelerden 3'er, 4'er tane yaptılar. Biz yılda 50 milyon avro gibi rakamları sadece faize öderken, onlar bu bütçeleri oyuncu transferi için kullandı. Onlar bu alanda aksiyon alırken, biz bugüne kadar sadece izlemekle yetindik. Nedense bu konularda adımlar atmadık, kolumuzu dahi kıpırdatmadık. Daha önce de dediğim gibi maalesef ki birbirimizi yemekten başka da hiçbir şey yapmadık. Bu gündemlerin çok daha önce camiamızı meşgul etmesi gerekiyordu. Ama olan oldu. Bizim için işte gün bugündür. Hayıflanmayı bırakıp önümüze bakmamız gerekmektedir. Emin olun ki projelerimizle bu ekonomik farkı kapatırsak, biz onların yaptıklarından çok daha iyilerini yaparız. En iyi oyuncuları getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız." diye konuştu.

"Rakipler yaparken onları takdir edip, biz gayrimenkul projesi için gelince 'Yaptırmam' demek Beşiktaş'a kötülüktür." diyen Adalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tarihi projelere karşı çıkmanın, imkanı varken sermaye artırımlarına katılmamanın, yapılmak istenen her icraatı kötülemenin Beşiktaş'ımıza hiçbir katkısı yoktur. Taş üstüne taş koymak isteyenlere engel olup, her şeyden şikayet etmenin Beşiktaş'ımıza hiçbir faydası da bulunmamaktadır. Bir kez daha belirtmek isterim ki bu kongre ve özellikle bu 4. madde bizim için önemli bir dönüm noktası ve hatta öyle görülüyor ki bir kırılma noktasıdır."

Genel kurul üyelerinin karşısında vicdanen çok rahat bir şekilde bulunduğunun altını çizen Adalı, "Bu koltukta oturmaya başladığım ilk günden itibaren, hep 'Devraldığımız durumu nasıl daha iyiye götürebiliriz' diye düşündük. 'Beşiktaş, küçük olsun benim olsun' siyasetini uygulamak isteyenlere ya da Beşiktaş'ın borçlarını gerekçe göstererek yabancı sermayeye satılmasını kurtuluş projesi gibi anlatacak olanlara bu meydanı teslim etmeyeceğiz. Herkes bilsin ki burası Beşiktaş ve Beşiktaş kendi arsasının üzerine kendi projesini yapacak. Krediye, şahsi kefalete, borçlanmaya ihtiyaç duymadan finansman yaratıp borcunu kendi imkanlarıyla kapatacak. Bugün alacağımız kararlarla elimiz çok rahatlayacak ve ona göre bir yol haritamız olacak. Tarihi nitelikteki bu maddeden başlayarak gündemdeki tüm maddeler için desteklerinizi canıgönülden talep ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.